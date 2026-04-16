Yarın hava nasıl olacak? Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Nisan Cuma günü için yurt genelinde yağışlı ve rüzgarlı hava uyarısında bulundu

Toygu Ökçün
Meteoroloji’den alınan verilere göre, 17 Nisan Cuma günü yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak

GENİŞ ÖLÇEKLİ SAĞANAK YAĞIŞ

Cuma günü itibarıyla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı bölgeler ve iller:

Bölgeler: Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı.

İller: Bilecik, Bolu, Ankara, Eskişehir, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri.

KUVVETLİ RÜZGAR VE TOZ TAŞINIMI UYARISI

Rüzgarın yönü ve şiddeti, ulaşım ve günlük yaşam üzerinde etkili olacak seviyeye ulaşacak:

Marmara: Kuzeyli yönlerden (Poyraz) kuvvetli esinti bekleniyor.

Doğu Akdeniz, Kayseri ve Niğde: Güneydoğulu yönlerden kuvvetli rüzgar tahmini yapıldı.

Toz Taşınımı: Yurdun güney ve batı kesimlerinde toz taşınımı hadisesi öngörülüyor. Bu durumun görüş mesafesi ve hava kalitesini etkileyebileceği bildirildi.

Hava sıcaklıklarının kuzeybatıdan başlayarak azalması beklenirken, vatandaşların ani yağış ve kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olmaları istendi.

