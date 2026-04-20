Yarın hava nasıl olacak? Sıcaklıklar 7 derece birden düşüyor! Balkanlardan soğuk hava dalgası...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM verilerine göre, 21 Nisan Salı itibarıyla hava sıcaklıklarının 7 ila 10 derece birden düşmesi bekleniyor
Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklık değerleri mevsim normallerinin altına gerileyecek.
21 NİSAN SALI: SİSTEM GEÇİŞİ VE YAĞIŞ BAŞLANGICI
Salı günü itibarıyla Balkanlar üzerinden giriş yapacak olan soğuk ve yağışlı hava dalgası, öncelikle yurdun batı kesimlerinde etkili olacak.
Yağış Alanları: Trakya kesimi ve Marmara Bölgesi'nin büyük bölümünde aralıklarla sağanak yağış bekleniyor.
Yağışlı kütlenin ilerleyen saatlerde Bolu, Karabük, Kastamonu ve Çankırı çevrelerinde de etkisini göstermesi tahmin ediliyor.
ANİ SOĞUMA
Mevcut bahar değerlerinin Salı akşamı itibarıyla 5-7 derece birden azalacağı ve soğuk havanın gece saatlerinde etkisini artıracağı kaydedildi.
ÇARŞAMBA VE SONRASI: MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA BİR SEYİR
Soğuk hava dalgasının Çarşamba günü itibarıyla yurdun iç kesimlerinde de tam kapasiteyle hissedilmesi bekleniyor:
Sıcaklık Seviyeleri: Çarşamba günü gündüz sıcaklıklarının 10-13°C seviyelerine kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.
Genel Tahmin: Sıcaklıkların ani düşüşüyle birlikte, hava rejiminin mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği ve yağış geçişlerinin aralıklarla süreceği öngörülüyor.
AKOM ve Meteoroloji birimleri, sıcaklık düşüşüne bağlı olarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması yönünde teknik uyarılarını yineledi.