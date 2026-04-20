Yarın hava nasıl olacak? Sıcaklıklar 7 derece birden düşüyor! Balkanlardan soğuk hava dalgası...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM verilerine göre, 21 Nisan Salı itibarıyla hava sıcaklıklarının 7 ila 10 derece birden düşmesi bekleniyor

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Yayınlanma: Güncellenme:
Yarın hava nasıl olacak? Sıcaklıklar 7 derece birden düşüyor! Balkanlardan soğuk hava dalgası... - Resim: 1

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklık değerleri mevsim normallerinin altına gerileyecek.

Yarın hava nasıl olacak? Sıcaklıklar 7 derece birden düşüyor! Balkanlardan soğuk hava dalgası... - Resim: 2

21 NİSAN SALI: SİSTEM GEÇİŞİ VE YAĞIŞ BAŞLANGICI

Yarın hava nasıl olacak? Sıcaklıklar 7 derece birden düşüyor! Balkanlardan soğuk hava dalgası... - Resim: 3

Salı günü itibarıyla Balkanlar üzerinden giriş yapacak olan soğuk ve yağışlı hava dalgası, öncelikle yurdun batı kesimlerinde etkili olacak.

Yarın hava nasıl olacak? Sıcaklıklar 7 derece birden düşüyor! Balkanlardan soğuk hava dalgası... - Resim: 4

Yağış Alanları: Trakya kesimi ve Marmara Bölgesi'nin büyük bölümünde aralıklarla sağanak yağış bekleniyor.

Yarın hava nasıl olacak? Sıcaklıklar 7 derece birden düşüyor! Balkanlardan soğuk hava dalgası... - Resim: 5

Yağışlı kütlenin ilerleyen saatlerde Bolu, Karabük, Kastamonu ve Çankırı çevrelerinde de etkisini göstermesi tahmin ediliyor.

Yarın hava nasıl olacak? Sıcaklıklar 7 derece birden düşüyor! Balkanlardan soğuk hava dalgası... - Resim: 6

ANİ SOĞUMA

Yarın hava nasıl olacak? Sıcaklıklar 7 derece birden düşüyor! Balkanlardan soğuk hava dalgası... - Resim: 7

Mevcut bahar değerlerinin Salı akşamı itibarıyla 5-7 derece birden azalacağı ve soğuk havanın gece saatlerinde etkisini artıracağı kaydedildi.

Yarın hava nasıl olacak? Sıcaklıklar 7 derece birden düşüyor! Balkanlardan soğuk hava dalgası... - Resim: 8

ÇARŞAMBA VE SONRASI: MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA BİR SEYİR

Yarın hava nasıl olacak? Sıcaklıklar 7 derece birden düşüyor! Balkanlardan soğuk hava dalgası... - Resim: 9

Soğuk hava dalgasının Çarşamba günü itibarıyla yurdun iç kesimlerinde de tam kapasiteyle hissedilmesi bekleniyor:

Yarın hava nasıl olacak? Sıcaklıklar 7 derece birden düşüyor! Balkanlardan soğuk hava dalgası... - Resim: 10

Sıcaklık Seviyeleri: Çarşamba günü gündüz sıcaklıklarının 10-13°C seviyelerine kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.

Yarın hava nasıl olacak? Sıcaklıklar 7 derece birden düşüyor! Balkanlardan soğuk hava dalgası... - Resim: 11

Genel Tahmin: Sıcaklıkların ani düşüşüyle birlikte, hava rejiminin mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği ve yağış geçişlerinin aralıklarla süreceği öngörülüyor.

Yarın hava nasıl olacak? Sıcaklıklar 7 derece birden düşüyor! Balkanlardan soğuk hava dalgası... - Resim: 12

AKOM ve Meteoroloji birimleri, sıcaklık düşüşüne bağlı olarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması yönünde teknik uyarılarını yineledi.

