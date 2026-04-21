Yarın hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor, kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı, 22 Nisan Çarşamba günü yurdun büyük bölümünde etkili olması beklenen olumsuz hava koşullarına karşı teknik bir rapor yayımladı

Toygu Ökçün
Yarın hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor, kuvvetli yağış geliyor - Resim: 1

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN "SARI" KODLU UYARI

Yarın hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor, kuvvetli yağış geliyor - Resim: 2

İçişleri Bakanlığı, kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle belirli iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

Yarın hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor, kuvvetli yağış geliyor - Resim: 3

Bakanlığın resmî kanallarından paylaşılan verilere göre risk altındaki bölgeler şunlardır:

Yarın hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor, kuvvetli yağış geliyor - Resim: 4

"İzmir'in kuzeyi, Manisa'nın batısı ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde ise yerel kuvvetli sağanak beklenmektedir."

Yarın hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor, kuvvetli yağış geliyor - Resim: 5

Ayrıca vatandaşların; "ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama" gibi olumsuzluklara karşı operasyonel hazırlıklarını yapmaları istendi.

Yarın hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor, kuvvetli yağış geliyor - Resim: 6

BÖLGESEL HAVA REJİMİ VE YAĞIŞ PROJEKSİYONU

Yarın hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor, kuvvetli yağış geliyor - Resim: 7

Yarın öğle saatlerinden itibaren sistemin etki alanını genişletmesi beklenmektedir. Bölgesel detaylar şu şekildedir:

Yarın hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor, kuvvetli yağış geliyor - Resim: 8

Marmara Bölgesi: İstanbul, Çanakkale, Yalova, Bursa, Birecik, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. İstanbul'da sıcaklığın 10°C - 13°C seviyelerine gerileyeceği tahmin ediliyor.

Yarın hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor, kuvvetli yağış geliyor - Resim: 9

Ege ve Batı Karadeniz: İzmir’in kuzey kesimleri ile Batı Karadeniz genelinde (Bolu, Düzce, Kastamonu, Zonguldak) öğle saatlerinden sonra kuvvetli yağış geçişleri öngörülüyor.

Yarın hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor, kuvvetli yağış geliyor - Resim: 10

Doğu Bölgeleri ve Çığ Riski: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli alanlarında yüksek kar örtüsü nedeniyle çığ ve kar erimesi tehlikesine karşı uyarı yapıldı.

Yarın hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor, kuvvetli yağış geliyor - Resim: 11

SICAKLIK DENGELERİ

Yarın hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor, kuvvetli yağış geliyor - Resim: 12

Sıcaklık rejiminde yurdun doğusu ve batısı arasında keskin bir ayrışma öngörülüyor:

Yarın hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor, kuvvetli yağış geliyor - Resim: 13

Kuzeybatı Kesimler: Mevsim normallerinin 3-5 derece altına inecek.

Yarın hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor, kuvvetli yağış geliyor - Resim: 14

Doğu Kesimler: Mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmeye devam edecek.

Yarın hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor, kuvvetli yağış geliyor - Resim: 15

Sistemin etkisini gün boyu sürdüreceği, ulaşım ve günlük akış üzerinde kısıtlayıcı etkiler oluşturabileceği kaydedildi.

