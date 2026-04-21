Yarın hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor, kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı, 22 Nisan Çarşamba günü yurdun büyük bölümünde etkili olması beklenen olumsuz hava koşullarına karşı teknik bir rapor yayımladı
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN "SARI" KODLU UYARI
İçişleri Bakanlığı, kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle belirli iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.
Bakanlığın resmî kanallarından paylaşılan verilere göre risk altındaki bölgeler şunlardır:
"İzmir'in kuzeyi, Manisa'nın batısı ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde ise yerel kuvvetli sağanak beklenmektedir."
Ayrıca vatandaşların; "ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama" gibi olumsuzluklara karşı operasyonel hazırlıklarını yapmaları istendi.
BÖLGESEL HAVA REJİMİ VE YAĞIŞ PROJEKSİYONU
Yarın öğle saatlerinden itibaren sistemin etki alanını genişletmesi beklenmektedir. Bölgesel detaylar şu şekildedir:
Marmara Bölgesi: İstanbul, Çanakkale, Yalova, Bursa, Birecik, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. İstanbul'da sıcaklığın 10°C - 13°C seviyelerine gerileyeceği tahmin ediliyor.
Ege ve Batı Karadeniz: İzmir’in kuzey kesimleri ile Batı Karadeniz genelinde (Bolu, Düzce, Kastamonu, Zonguldak) öğle saatlerinden sonra kuvvetli yağış geçişleri öngörülüyor.
Doğu Bölgeleri ve Çığ Riski: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli alanlarında yüksek kar örtüsü nedeniyle çığ ve kar erimesi tehlikesine karşı uyarı yapıldı.
SICAKLIK DENGELERİ
Sıcaklık rejiminde yurdun doğusu ve batısı arasında keskin bir ayrışma öngörülüyor:
Kuzeybatı Kesimler: Mevsim normallerinin 3-5 derece altına inecek.
Doğu Kesimler: Mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmeye devam edecek.
Sistemin etkisini gün boyu sürdüreceği, ulaşım ve günlük akış üzerinde kısıtlayıcı etkiler oluşturabileceği kaydedildi.