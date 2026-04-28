Yarın hava nasıl olacak? Soğuk ve yağışlı hava geri dönüyor!

Balkanlar üzerinden gelen yeni hava sistemiyle birlikte sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecek

Toygu Ökçün
Türkiye genelinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, hafta sonuna doğru yerini sert bir düşüşe ve geniş çaplı yağışlara bırakıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM verilerine göre, cuma gününden itibaren sıcaklıkların 3-5 derece azalarak kış değerlerine yaklaşması bekleniyor

29 NİSAN ÇARŞAMBA: BÖLGESEL HAVA TABLOSU

Marmara Bölgesi genelinde yarın parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü hakim olacak.

İSTANBUL: 9°C / 18°C (Parçalı ve az bulutlu)

İZMİR: 11°C / 25°C (Parçalı ve az bulutlu)

EDİRNE: 6°C / 23°C (Parçalı ve az bulutlu)

Afyonkarahisar çevresinde bu akşam saatlerinde başlayan yağışların yarın öğleden sonra Çankırı ve Konya’nın batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam etmesi öngörülüyor

ANKARA: 7°C / 21°C (Parçalı, zamanla çok bulutlu)

KONYA: 10°C / 22°C (Öğleden sonra batısı sağanak yağışlı)

Antalya’nın iç kesimleri ve Isparta’nın doğusunda aralıklı sağanak yağışlar görülecek. Doğu Anadolu’nun doğusunda ise yağışların Van’ın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA: 16°C / 28°C (Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
VAN: 7°C / 13°C (Aralıklı sağanak yağışlı, doğusunda kuvvetli)

Balkanlar üzerinden yaklaşan yeni sistem, perşembe günü akşam saatlerinden itibaren İstanbul ve Marmara genelinde yağışları başlatacak. Cuma günü ise tüm yurda yayılacak olan bu sistemle birlikte:

30 İlde Sağanak: İstanbul dahil 30 ilde kuvvetli yağışlar görülecek.

Sıcaklık Düşüşü: Cuma günü kuzeybatıdan başlayarak sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inecek.

Çığ Uyarısı: Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde artan sıcaklıklar ve mevcut kar örtüsü nedeniyle çığ ve kar erimesi riski en üst seviyede.

