Yarın hava nasıl olacak? Yurt genelinde kuvvetli yağış ve bulutlu hava hakim olacak
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları öncesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü, büyükşehirler için güncel tahminlerini paylaştı
Bayram programı yapacak vatandaşlar için hava koşulları, açık alan etkinlikleri noktasında belirleyici bir rol oynuyor.
İSTANBUL'DA ÇOK BULUTLU GÖKYÜZÜ BEKLENİYOR
İstanbul'da 23 Nisan Perşembe günü gökyüzünün çok bulutlu olması öngörülüyor.
Gün içinde hava sıcaklığının en düşük 8°C, en yüksek ise 16°C seviyelerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Kent genelinde yağış beklenmemekle birlikte kapalı bir hava rejiminin hakim olacağı bildirildi.
BAŞKENT ANKARA'DA KUVVETLİ YAĞIŞ ETKİSİ
Ankara'da bayram günü hava koşullarının zorlayıcı olması bekleniyor.
Meteorolojik verilere göre başkent genelinde kuvvetli yağış etkili olacak.
Sıcaklıkların 5°C ile 10°C arasında kalarak mevsim normallerinin altında serin bir seyir izleyeceği, bayram etkinliklerinde yağış faktörünün önem arz ettiği vurgulandı.
İZMİR'DE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK
İzmir genelinde 23 Nisan günü gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
Kentte sıcaklık değerlerinin 12°C ile 21°C arasında değişeceği öngörülürken, vatandaşların ani yağış ve gök gürültüsü riskine karşı tedbirli olmaları istendi.
Meteoroloji yetkilileri, bayram günü plan yapacak vatandaşların güncel uyarıları takip etmelerinin önemine dikkat çekti.