Yarın için elektrik kesintisi alarmı: 8 saat boyunca elektrikler olmayacak

BEDAŞ 21 Aralık 2025 Pazar günü planlı bakım ve arıza çalışmaları kapsamında birçok ilçede elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte mahalle bazında kesinti listesi ve güncel saatler.

Yayınlanma: Güncellenme:
Yarın için elektrik kesintisi alarmı: 8 saat boyunca elektrikler olmayacak - Resim: 1

İstanbul’da 15 Aralık 2025 Pazartesi günü birçok ilçede planlı elektrik kesintileri uygulanacak.

Bazı ilçelerde kesinti 8 saati bulacak.

Yarın için elektrik kesintisi alarmı: 8 saat boyunca elektrikler olmayacak - Resim: 2

KESİNTİ PROGRAMI 

Yarın için elektrik kesintisi alarmı: 8 saat boyunca elektrikler olmayacak - Resim: 3
Yarın için elektrik kesintisi alarmı: 8 saat boyunca elektrikler olmayacak - Resim: 4
Yarın için elektrik kesintisi alarmı: 8 saat boyunca elektrikler olmayacak - Resim: 5
Yarın için elektrik kesintisi alarmı: 8 saat boyunca elektrikler olmayacak - Resim: 6
Yarın için elektrik kesintisi alarmı: 8 saat boyunca elektrikler olmayacak - Resim: 7
Yarın için elektrik kesintisi alarmı: 8 saat boyunca elektrikler olmayacak - Resim: 8
Yarın için elektrik kesintisi alarmı: 8 saat boyunca elektrikler olmayacak - Resim: 9
Yarın için elektrik kesintisi alarmı: 8 saat boyunca elektrikler olmayacak - Resim: 10
Yarın için elektrik kesintisi alarmı: 8 saat boyunca elektrikler olmayacak - Resim: 11
Yarın için elektrik kesintisi alarmı: 8 saat boyunca elektrikler olmayacak - Resim: 12
Yarın için elektrik kesintisi alarmı: 8 saat boyunca elektrikler olmayacak - Resim: 13
Yarın için elektrik kesintisi alarmı: 8 saat boyunca elektrikler olmayacak - Resim: 14
Yarın için elektrik kesintisi alarmı: 8 saat boyunca elektrikler olmayacak - Resim: 15
Yarın için elektrik kesintisi alarmı: 8 saat boyunca elektrikler olmayacak - Resim: 16
Yarın için elektrik kesintisi alarmı: 8 saat boyunca elektrikler olmayacak - Resim: 17
Yarın için elektrik kesintisi alarmı: 8 saat boyunca elektrikler olmayacak - Resim: 18
Yarın için elektrik kesintisi alarmı: 8 saat boyunca elektrikler olmayacak - Resim: 19
Yarın için elektrik kesintisi alarmı: 8 saat boyunca elektrikler olmayacak - Resim: 20
Yarın için elektrik kesintisi alarmı: 8 saat boyunca elektrikler olmayacak - Resim: 21
Yarın için elektrik kesintisi alarmı: 8 saat boyunca elektrikler olmayacak - Resim: 22
Yarın için elektrik kesintisi alarmı: 8 saat boyunca elektrikler olmayacak - Resim: 23
Yarın için elektrik kesintisi alarmı: 8 saat boyunca elektrikler olmayacak - Resim: 24
Yarın için elektrik kesintisi alarmı: 8 saat boyunca elektrikler olmayacak - Resim: 25
Yarın için elektrik kesintisi alarmı: 8 saat boyunca elektrikler olmayacak - Resim: 26
Yarın için elektrik kesintisi alarmı: 8 saat boyunca elektrikler olmayacak - Resim: 27
Yarın için elektrik kesintisi alarmı: 8 saat boyunca elektrikler olmayacak - Resim: 28
Yarın için elektrik kesintisi alarmı: 8 saat boyunca elektrikler olmayacak - Resim: 29
Yarın için elektrik kesintisi alarmı: 8 saat boyunca elektrikler olmayacak - Resim: 30
Yarın için elektrik kesintisi alarmı: 8 saat boyunca elektrikler olmayacak - Resim: 31
Yarın için elektrik kesintisi alarmı: 8 saat boyunca elektrikler olmayacak - Resim: 32
Yarın için elektrik kesintisi alarmı: 8 saat boyunca elektrikler olmayacak - Resim: 33
Yarın için elektrik kesintisi alarmı: 8 saat boyunca elektrikler olmayacak - Resim: 34
Yarın için elektrik kesintisi alarmı: 8 saat boyunca elektrikler olmayacak - Resim: 35
Yarın için elektrik kesintisi alarmı: 8 saat boyunca elektrikler olmayacak - Resim: 36
Yarın için elektrik kesintisi alarmı: 8 saat boyunca elektrikler olmayacak - Resim: 37
Yarın için elektrik kesintisi alarmı: 8 saat boyunca elektrikler olmayacak - Resim: 38
Yarın için elektrik kesintisi alarmı: 8 saat boyunca elektrikler olmayacak - Resim: 39
Yarın için elektrik kesintisi alarmı: 8 saat boyunca elektrikler olmayacak - Resim: 40
Yarın için elektrik kesintisi alarmı: 8 saat boyunca elektrikler olmayacak - Resim: 41
