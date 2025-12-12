Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 8 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı

İstanbul’da 13 Aralık Cumartesi günü birçok ilçede planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerin nedeni bakım, onarım ve altyapı yenileme çalışmaları olarak açıklandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 8 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 1

İstanbul'da 13 Aralık Cumartesi günü, birçok ilçede bakım, onarım ve altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri uygulanacak.

1 31
Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 8 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 2

Bazı ilçelerde kesintilerin süresi 8 saate kadar ulaşacak. Etkilenecek ilçe ve mahallelerin listesi açıklandı.

2 31
Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 8 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 3
3 31
Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 8 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 4
4 31
Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 8 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 5
5 31
Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 8 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 6
6 31
Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 8 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 7
7 31
Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 8 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 8
8 31
Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 8 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 9
9 31
Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 8 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 10
10 31
Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 8 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 11
11 31
Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 8 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 12
12 31
Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 8 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 13
13 31
Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 8 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 14
14 31
Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 8 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 15
15 31
Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 8 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 16
16 31
Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 8 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 17
17 31
Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 8 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 18
18 31
Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 8 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 19
19 31
Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 8 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 20
20 31
Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 8 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 21
21 31
Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 8 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 22
22 31
Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 8 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 23
23 31
Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 8 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 24
24 31
Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 8 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 25
25 31
Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 8 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 26
26 31
Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 8 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 27
27 31
Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 8 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 28
28 31
Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 8 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 29
29 31
Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 8 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 30
30 31
Yarın İstanbul’da elektrik kesintisi 8 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı - Resim: 31
31 31
elektrik elektrik kesintisi istanbul istanbul elektrik kesintisi istanbul elektrikler ne zaman gelecek