Yarın İstanbul'da o ilçeler karanlıkta kalacak! Elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul’da yaşayan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren çok kritik bir son dakika açıklaması geldi! BEDAŞ ve AYEDAŞ, megakent genelinde geniş çaplı planlı elektrik kesintilerinin yaşanacağını duyurdu.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
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Yarın İstanbul'da o ilçeler karanlıkta kalacak! Elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 1

4 Haziran Perşembe günü yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok ilçe ve mahalle saatlerce karanlığa gömülecek. Vatandaşlar şimdiden “Elektrikler ne zaman gelecek, kesinti ne kadar sürecek?” sorularının yanıtını aramaya başladı.

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Yarın İstanbul'da o ilçeler karanlıkta kalacak! Elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 2

Evde ve iş yerinde hazırlıksız yakalanmak istemeyenler için kesinti yapılacak bölgelerin tam listesi açıklandı.

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Yarın İstanbul'da o ilçeler karanlıkta kalacak! Elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 3

Peki, İstanbul’un hangi ilçelerinde elektrikler kesilecek, elektrik kesintisi sorgulaması nasıl yapılır? Avrupa ve Anadolu Yakası planlı kesinti listesi ve tüm detaylar haberimizde...

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Yarın İstanbul'da o ilçeler karanlıkta kalacak! Elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 4

BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan İstanbul İçin Kritik Duyuru

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Yarın İstanbul'da o ilçeler karanlıkta kalacak! Elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 5
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Yarın İstanbul'da o ilçeler karanlıkta kalacak! Elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 6
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Yarın İstanbul'da o ilçeler karanlıkta kalacak! Elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 7
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Yarın İstanbul'da o ilçeler karanlıkta kalacak! Elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 8
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Yarın İstanbul'da o ilçeler karanlıkta kalacak! Elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 9
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Yarın İstanbul'da o ilçeler karanlıkta kalacak! Elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 10
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Yarın İstanbul'da o ilçeler karanlıkta kalacak! Elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 11
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Yarın İstanbul'da o ilçeler karanlıkta kalacak! Elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 12
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Yarın İstanbul'da o ilçeler karanlıkta kalacak! Elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 13
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Yarın İstanbul'da o ilçeler karanlıkta kalacak! Elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 14
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Yarın İstanbul'da o ilçeler karanlıkta kalacak! Elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 15
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Yarın İstanbul'da o ilçeler karanlıkta kalacak! Elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 16
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Yarın İstanbul'da o ilçeler karanlıkta kalacak! Elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 17
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Yarın İstanbul'da o ilçeler karanlıkta kalacak! Elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 18
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Yarın İstanbul'da o ilçeler karanlıkta kalacak! Elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 19
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Yarın İstanbul'da o ilçeler karanlıkta kalacak! Elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 20
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Yarın İstanbul'da o ilçeler karanlıkta kalacak! Elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 21
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Yarın İstanbul'da o ilçeler karanlıkta kalacak! Elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 22
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Yarın İstanbul'da o ilçeler karanlıkta kalacak! Elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 23
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Yarın İstanbul'da o ilçeler karanlıkta kalacak! Elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 24
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Yarın İstanbul'da o ilçeler karanlıkta kalacak! Elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 25
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Yarın İstanbul'da o ilçeler karanlıkta kalacak! Elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 26
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Yarın İstanbul'da o ilçeler karanlıkta kalacak! Elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 27
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Yarın İstanbul'da o ilçeler karanlıkta kalacak! Elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 28
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Yarın İstanbul'da o ilçeler karanlıkta kalacak! Elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 29
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Yarın İstanbul'da o ilçeler karanlıkta kalacak! Elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 30
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Yarın İstanbul'da o ilçeler karanlıkta kalacak! Elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 31
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Yarın İstanbul'da o ilçeler karanlıkta kalacak! Elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 32
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Yarın İstanbul'da o ilçeler karanlıkta kalacak! Elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 33
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Yarın İstanbul'da o ilçeler karanlıkta kalacak! Elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 34
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Yarın İstanbul'da o ilçeler karanlıkta kalacak! Elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 35
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Yarın İstanbul'da o ilçeler karanlıkta kalacak! Elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 36
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Yarın İstanbul'da o ilçeler karanlıkta kalacak! Elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 37
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Yarın İstanbul'da o ilçeler karanlıkta kalacak! Elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 38
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Yarın İstanbul'da o ilçeler karanlıkta kalacak! Elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 39
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Yarın İstanbul'da o ilçeler karanlıkta kalacak! Elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 40
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Yarın İstanbul'da o ilçeler karanlıkta kalacak! Elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 41
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Yarın İstanbul'da o ilçeler karanlıkta kalacak! Elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 42
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Yarın İstanbul'da o ilçeler karanlıkta kalacak! Elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 43
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Yarın İstanbul'da o ilçeler karanlıkta kalacak! Elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 44
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Yarın İstanbul'da o ilçeler karanlıkta kalacak! Elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 45
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Yarın İstanbul'da o ilçeler karanlıkta kalacak! Elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 46
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Yarın İstanbul'da o ilçeler karanlıkta kalacak! Elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 47
47 50
Yarın İstanbul'da o ilçeler karanlıkta kalacak! Elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 48
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Yarın İstanbul'da o ilçeler karanlıkta kalacak! Elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 49
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Yarın İstanbul'da o ilçeler karanlıkta kalacak! Elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 50
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