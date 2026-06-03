Yarın İstanbul'da o ilçeler karanlıkta kalacak! Hangi ilçelerde elektrik kesilecek? Elektrikler ne zaman gelecek? 4 Haziran elektrik kesintisi raporu
İstanbul’da yaşayan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren çok kritik bir son dakika açıklaması geldi! BEDAŞ ve AYEDAŞ, megakent genelinde geniş çaplı planlı elektrik kesintilerinin yaşanacağını duyurdu.
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4 Haziran Perşembe günü yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok ilçe ve mahalle saatlerce karanlığa gömülecek. Vatandaşlar şimdiden “Elektrikler ne zaman gelecek, kesinti ne kadar sürecek?” sorularının yanıtını aramaya başladı.
Evde ve iş yerinde hazırlıksız yakalanmak istemeyenler için kesinti yapılacak bölgelerin tam listesi açıklandı.
Peki, İstanbul’un hangi ilçelerinde elektrikler kesilecek, elektrik kesintisi sorgulaması nasıl yapılır? Avrupa ve Anadolu Yakası planlı kesinti listesi ve tüm detaylar haberimizde...
BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan İstanbul İçin Kritik Duyuru
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