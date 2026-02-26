Yarın karanlığa hazırlıksız yakalanmayın: Kesinti 7 saat sürecek

BEDAŞ’ın duyurularına göre, yarın (27 Şubat Cuma) günü İstanbul’un birçok ilçesinde 7 saate kadar sürecek planlı elektrik kesintileri yaşanacak. İşte kesintinin yaşanacağı ilçe ve mahalleler... Kesintiler iftar saatine yakın olacak mı? Elektrikler ne zaman gelecek? İşte yanıtı...

Yayınlanma:
