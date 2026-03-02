Yarın saat 10’da elektrikler kesilecek: Kesinti programı açıklandı

Enerji nakil hatlarındaki iyileştirme çalışmaları kapsamında İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ’ın yayımladığı takvime göre, kesintiler sabah saatlerinde başlayarak akşam saatlerine kadar devam edecek. Peki 3 Mart Salı günü İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? İşte yanıtı...

Yayınlanma: Güncellenme:
