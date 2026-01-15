Yarın saat 9’da elektrikler gidecek! Kesinti programı açıklandı
BEDAŞ tarafından yayımlanan güncel listeye göre, 16 Ocak 2026 Cuma günü bakım ve onarım çalışmaları kapsamında birçok ilçede elektrik kesintisi uygulanacak. İşte İstanbul'da çalışma yapılacak bölgelerin tam listesi ve kesinti saatleri.
