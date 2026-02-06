Yarın saat 9’da elektrikler kesilecek: Kesinti listesi açıklandı

Enerji nakil hatlarındaki iyileştirme çalışmaları kapsamında İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ’ın yayımladığı takvime göre, kesintiler sabah saatlerinde başlayarak akşam saatlerine kadar devam edecek. Peki 7 Şubat Cumartesi günü İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? İşte yanıtı...

