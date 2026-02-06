Yarın saat 9’da elektrikler kesilecek: Kesinti listesi açıklandı
Enerji nakil hatlarındaki iyileştirme çalışmaları kapsamında İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ’ın yayımladığı takvime göre, kesintiler sabah saatlerinde başlayarak akşam saatlerine kadar devam edecek. Peki 7 Şubat Cumartesi günü İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? İşte yanıtı...
Yayınlanma: Güncellenme:
1 35
2 35
3 35
4 35
5 35
6 35
7 35
8 35
9 35
10 35
11 35
12 35
13 35
14 35
15 35
16 35
17 35
18 35
19 35
20 35
21 35
22 35
23 35
24 35
25 35
26 35
27 35
28 35
29 35
30 35
31 35
32 35
33 35
34 35
35 35