Yarın saatlerce karanlıkta kalacağız: Kesinti programı açıklandı
Enerji nakil hatlarındaki iyileştirme çalışmaları kapsamında yarın İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ’ın yayımladığı takvime göre, planlı kesintiler sabah saatlerinde başlayarak akşam saatlerine kadar devam edecek.
Yayınlanma: Güncellenme:
