Yarın saatlerce karanlıkta kalacağız: Kesinti programı açıklandı

Enerji nakil hatlarındaki iyileştirme çalışmaları kapsamında yarın İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ’ın yayımladığı takvime göre, planlı kesintiler sabah saatlerinde başlayarak akşam saatlerine kadar devam edecek.

Yarın saatlerce karanlıkta kalacağız: Kesinti programı açıklandı - Resim: 1
Yarın saatlerce karanlıkta kalacağız: Kesinti programı açıklandı - Resim: 2
Yarın saatlerce karanlıkta kalacağız: Kesinti programı açıklandı - Resim: 3
Yarın saatlerce karanlıkta kalacağız: Kesinti programı açıklandı - Resim: 4
Yarın saatlerce karanlıkta kalacağız: Kesinti programı açıklandı - Resim: 5
Yarın saatlerce karanlıkta kalacağız: Kesinti programı açıklandı - Resim: 6
Yarın saatlerce karanlıkta kalacağız: Kesinti programı açıklandı - Resim: 7
Yarın saatlerce karanlıkta kalacağız: Kesinti programı açıklandı - Resim: 8
Yarın saatlerce karanlıkta kalacağız: Kesinti programı açıklandı - Resim: 9
Yarın saatlerce karanlıkta kalacağız: Kesinti programı açıklandı - Resim: 10
Yarın saatlerce karanlıkta kalacağız: Kesinti programı açıklandı - Resim: 11
Yarın saatlerce karanlıkta kalacağız: Kesinti programı açıklandı - Resim: 12
Yarın saatlerce karanlıkta kalacağız: Kesinti programı açıklandı - Resim: 13
Yarın saatlerce karanlıkta kalacağız: Kesinti programı açıklandı - Resim: 14
Yarın saatlerce karanlıkta kalacağız: Kesinti programı açıklandı - Resim: 15
Yarın saatlerce karanlıkta kalacağız: Kesinti programı açıklandı - Resim: 16
Yarın saatlerce karanlıkta kalacağız: Kesinti programı açıklandı - Resim: 17
Yarın saatlerce karanlıkta kalacağız: Kesinti programı açıklandı - Resim: 18
Yarın saatlerce karanlıkta kalacağız: Kesinti programı açıklandı - Resim: 19
Yarın saatlerce karanlıkta kalacağız: Kesinti programı açıklandı - Resim: 20
Yarın saatlerce karanlıkta kalacağız: Kesinti programı açıklandı - Resim: 21
Yarın saatlerce karanlıkta kalacağız: Kesinti programı açıklandı - Resim: 22
Yarın saatlerce karanlıkta kalacağız: Kesinti programı açıklandı - Resim: 23
Yarın saatlerce karanlıkta kalacağız: Kesinti programı açıklandı - Resim: 24
Yarın saatlerce karanlıkta kalacağız: Kesinti programı açıklandı - Resim: 25
Yarın saatlerce karanlıkta kalacağız: Kesinti programı açıklandı - Resim: 26
Yarın saatlerce karanlıkta kalacağız: Kesinti programı açıklandı - Resim: 27
Yarın saatlerce karanlıkta kalacağız: Kesinti programı açıklandı - Resim: 28
Yarın saatlerce karanlıkta kalacağız: Kesinti programı açıklandı - Resim: 29
Yarın saatlerce karanlıkta kalacağız: Kesinti programı açıklandı - Resim: 30
Yarın saatlerce karanlıkta kalacağız: Kesinti programı açıklandı - Resim: 31
Yarın saatlerce karanlıkta kalacağız: Kesinti programı açıklandı - Resim: 32
Yarın saatlerce karanlıkta kalacağız: Kesinti programı açıklandı - Resim: 33
Yarın saatlerce karanlıkta kalacağız: Kesinti programı açıklandı - Resim: 34
Yarın saatlerce karanlıkta kalacağız: Kesinti programı açıklandı - Resim: 35
Yarın saatlerce karanlıkta kalacağız: Kesinti programı açıklandı - Resim: 36
Yarın saatlerce karanlıkta kalacağız: Kesinti programı açıklandı - Resim: 37
Yarın saatlerce karanlıkta kalacağız: Kesinti programı açıklandı - Resim: 38
Yarın saatlerce karanlıkta kalacağız: Kesinti programı açıklandı - Resim: 39
Yarın saatlerce karanlıkta kalacağız: Kesinti programı açıklandı - Resim: 40
Yarın saatlerce karanlıkta kalacağız: Kesinti programı açıklandı - Resim: 41
Yarın saatlerce karanlıkta kalacağız: Kesinti programı açıklandı - Resim: 42
Yarın saatlerce karanlıkta kalacağız: Kesinti programı açıklandı - Resim: 43
Yarın saatlerce karanlıkta kalacağız: Kesinti programı açıklandı - Resim: 44
Yarın saatlerce karanlıkta kalacağız: Kesinti programı açıklandı - Resim: 45
Yarın saatlerce karanlıkta kalacağız: Kesinti programı açıklandı - Resim: 46
Yarın saatlerce karanlıkta kalacağız: Kesinti programı açıklandı - Resim: 47
Yarın saatlerce karanlıkta kalacağız: Kesinti programı açıklandı - Resim: 48
Yarın saatlerce karanlıkta kalacağız: Kesinti programı açıklandı - Resim: 49
Yarın saatlerce karanlıkta kalacağız: Kesinti programı açıklandı - Resim: 50
