Yarın sabah elektrikler gidecek: Kesinti listesi açıklandı
İstanbul’da 19 Ocak Pazartesi günü planlı elektrik kesintileri uygulanacak. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle sabah saatlerinden itibaren birçok ilçede elektrik verilemeyecek. Kesintilerin gün boyu süreceği belirtilirken kesinti listesi açıklandı
Yayınlanma: Güncellenme:
1 55
2 55
3 55
4 55
5 55
6 55
7 55
8 55
9 55
10 55
11 55
12 55
13 55
14 55
15 55
16 55
17 55
18 55
19 55
20 55
21 55
22 55
23 55
24 55
25 55
26 55
27 55
28 55
29 55
30 55
31 55
32 55
33 55
34 55
35 55
36 55
37 55
38 55
39 55
40 55
41 55
42 55
43 55
44 55
45 55
46 55
47 55
48 55
49 55
50 55
51 55
52 55
53 55
54 55
55 55