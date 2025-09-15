Yarın sağanak bastıracak: Hazırlıklı olun!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Eylül Salı günü için sağanak yağış uyarısı yaptı. İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun bazı illerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Türkiye’nin birçok bölgesinde yarın sağanak yağış etkili olacak. Özellikle öğle saatlerinden sonra artması beklenen yağışların bazı bölgelerde kuvvetli olacağı ve vatandaşların dikkatli olması gerektiği bildirildi.
SAĞANAK BEKLENEN İLLER
🌧️⚡ Ankara
🌧️⚡ Konya
🌧️⚡ Kırıkkale
🌧️⚡ Kırşehir
🌧️⚡ Ordu
🌧️⚡ Giresun
🌧️⚡ Trabzon
🌧️⚡ Rize
🌧️⚡ Artvin
🌧️⚡ Ardahan
Dikkat Edilmesi Gerekenler
Yağışların öğleden sonra ve akşam saatlerinde etkisini artırması bekleniyor.
Karadeniz kıyılarında ve doğu kesimlerinde yer yer şiddetli yağış ihtimali bulunuyor.
Ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve düşük görüş mesafesi gibi olumsuzluklara karşı uyarılar yapıldı.