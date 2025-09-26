Yarın sağanak yağış bastıracak: Meteoroloji il il uyardı!

Meteoroloji, 27 Eylül Cumartesi günü 5 ilde gök gürültülü sağanak yağış ve yağmur geçişlerinin beklendiğini açıkladı. Beklenmedik sağanaklar, vatandaşları hazırlıksız yakalayabilir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 27 Eylül Cumartesi günü Kars, Ardahan, Artvin, Rize ve Trabzon’da gök gürültülü sağanak yağış ve yağmur geçişlerinin etkili olacağını duyurdu. Beklenmedik sağanaklar, vatandaşları hazırlıksız yakalayabilir.

Yağmurun etkili olacağı iller:

Kars

Ardahan

Artvin

Rize

Trabzon

Meteoroloji uyarısına göre, sağanak yağış uyarısı bulunan bu şehirler MGM’nin tahmin haritasında da açıkça gösterildi. Vatandaşların ani yağışlara karşı tedbirli olması gerekiyor.

