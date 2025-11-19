Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri

İstanbul'da 20 Kasım 2025 Perşembe günü, planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ tarafından yayımlanan duyurulara göre, kesintiler mahalle bazında açıklandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 1
1 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 2
2 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 3
3 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 4
4 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 5
5 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 6
6 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 7
7 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 8
8 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 9
9 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 10
10 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 11
11 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 12
12 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 13
13 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 14
14 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 15
15 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 16
16 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 17
17 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 18
18 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 19
19 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 20
20 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 21
21 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 22
22 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 23
23 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 24
24 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 25
25 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 26
26 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 27
27 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 28
28 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 29
29 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 30
30 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 31
31 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 32
32 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 33
33 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 34
34 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 35
35 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 36
36 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 37
37 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 38
38 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 39
39 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 40
40 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 41
41 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 42
42 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 43
43 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 44
44 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 45
45 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 46
46 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 47
47 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 48
48 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 49
49 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 50
50 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 51
51 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 52
52 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 53
53 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 54
54 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 55
55 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 56
56 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 57
57 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 58
58 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 59
59 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 60
60 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 61
61 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 62
62 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 63
63 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 64
64 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 65
65 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 66
66 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 67
67 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 68
68 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 69
69 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 70
70 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 71
71 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 72
72 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 73
73 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 74
74 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 75
75 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 76
76 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 77
77 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 78
78 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 79
79 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 80
80 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 81
81 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 82
82 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 83
83 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 84
84 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 85
85 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 86
86 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 87
87 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 88
88 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 89
89 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 90
90 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 91
91 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 92
92 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 93
93 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 94
94 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 95
95 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 96
96 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 97
97 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 98
98 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 99
99 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 100
100 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 101
101 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 102
102 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 103
103 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 104
104 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 105
105 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 106
106 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 107
107 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 108
108 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 109
109 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 110
110 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 111
111 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 112
112 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 113
113 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 114
114 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 115
115 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 116
116 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 117
117 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 118
118 119
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 119
119 119
istanbul elektrik kesintisi istanbul elektrik kesintisi