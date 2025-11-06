Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 7 Kasım elektrik kesintileri

İstanbul'da 7 Kasım 2025 Cuma günü, planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ tarafından yayımlanan duyurulara göre, kesintiler mahalle bazında açıklandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 7 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 1
1 52
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 7 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 2
2 52
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 7 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 3
3 52
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 7 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 4
4 52
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 7 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 5
5 52
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 7 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 6
6 52
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 7 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 7
7 52
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 7 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 8
8 52
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 7 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 9
9 52
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 7 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 10
10 52
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 7 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 11
11 52
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 7 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 12
12 52
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 7 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 13
13 52
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 7 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 14
14 52
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 7 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 15
15 52
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 7 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 16
16 52
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 7 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 17
17 52
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 7 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 18
18 52
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 7 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 19
19 52
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 7 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 20
20 52
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 7 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 21
21 52
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 7 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 22
22 52
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 7 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 23
23 52
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 7 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 24
24 52
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 7 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 25
25 52
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 7 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 26
26 52
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 7 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 27
27 52
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 7 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 28
28 52
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 7 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 29
29 52
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 7 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 30
30 52
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 7 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 31
31 52
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 7 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 32
32 52
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 7 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 33
33 52
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 7 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 34
34 52
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 7 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 35
35 52
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 7 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 36
36 52
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 7 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 37
37 52
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 7 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 38
38 52
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 7 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 39
39 52
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 7 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 40
40 52
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 7 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 41
41 52
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 7 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 42
42 52
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 7 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 43
43 52
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 7 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 44
44 52
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 7 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 45
45 52
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 7 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 46
46 52
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 7 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 47
47 52
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 7 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 48
48 52
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 7 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 49
49 52
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 7 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 50
50 52
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 7 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 51
51 52
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 7 Kasım elektrik kesintileri - Resim: 52
52 52
elektrik kesintisi istanbul istanbul elektrik kesintisi istanbul elektrikler ne zaman gelecek