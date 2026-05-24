Yarın ve arife günü eczaneler, PTT ve noterler açık mı? Kurban Bayramı öncesi kurumların çalışma saatleri!
Kurban Bayramı öncesi resmi tatil takviminin yaklaşmasıyla birlikte, milyonlarca vatandaşın gözü kulağı kurumların çalışma saatlerine çevrildi.
Bu yıl arife gününün pazartesi gününe denk gelmesiyle, "Yarın kurumlar açık mı?", "Arife günü bankalar, eczaneler ve postaneler çalışıyor mu?" soruları en çok arananlar arasına girdi.
İşte bayram öncesi işlerini son dakikaya bırakmak istemeyenler için rehber niteliğindeki kurum kurum çalışma saatleri...
1. Bankalar Yarın ve Arife Günü Açık mı?
Bayram öncesi nakit ihtiyacını karşılamak veya transfer işlemlerini tamamlamak isteyenler için bankaların çalışma düzeni netleşti. Pazartesi gününe denk gelen arife günü, bankalar yarım gün (saat 13:00'e kadar) hizmet verecektir. Yarın (pazartesi) öğleden sonra yapılacak EFT ve havale işlemleri ise ilk iş gününde hesaplara geçecektir. FAST sistemiyle yapılan transferler ise kesintisiz devam edecek.
2. Eczaneler ve Hastaneler Nasıl Çalışacak?
Sağlık hizmetlerinde aksama yaşanmaması adına eczaneler ve hastaneler arife günü belirli bir düzenle çalışacak. Arife günü saat 13:00'e kadar tüm eczaneler normal mesailerine devam edecek. Saat 13:00'ten sonra ve bayram tatili boyunca ise yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Hastanelerin acil servisleri ise 7/24 açık olmaya devam edecek.
3. Noterler İşlem Kabul Edecek mi?
Araç alım-satımı veya vekalet işlemleri olanlar için noter çalışma saatleri büyük önem taşıyor. Noterler, resmi tatil statüsündeki arife gününde saat 13:00'e kadar açık olacak. Öğleden sonra ise kapanacak. Bayram tatili süresince ise acil işlemler için belirli bölgelerde nöbetçi noter uygulaması devreye girecek.
4. PTT ve Kargo Firmaları Teslimat Yapacak mı?
Kargo bekleyenler ya da postane işlemi olanlar için PTT, arife günü öğlen 13:00'e kadar dağıtım ve gişe hizmeti vermeyi sürdürecek. Özel kargo firmalarının çalışma saatleri ise şirket politikalarına göre değişiklik göstermekle birlikte, pek çoğu arife günü yarım gün çalışıp, bayram süresince operasyonlarına ara verecek.
5. Belediyeler ve Valilikler (Kamu Kurumları) Açık mı?
Nüfus müdürlükleri, tapu daireleri, belediyeler ve valilikler gibi tüm kamu kurumları, idari izin ve resmi tatil takvimi kapsamında çalışacak. Arife günü idari izin kapsamına dahil edildiği için kamu kurumları yarın tam gün kapalı olacak. Ancak vatandaşların mağdur olmaması adına belediyelerin temizlik, zabıta ve fen işleri gibi zorunlu birimleri nöbetçi sistemle sahada olacak.
6. Vergi Daireleri ve SGK Merkezleri Çalışıyor mu?
Yapılandırma ödemeleri veya prim işlemlerini takip eden vatandaşlar için vergi daireleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) merkezleri de kamu kurumu statüsünde olduğundan, arife günü tam gün süreyle kapalı olacak. İşlemlerinizi dijital olarak e-Devlet veya İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
7. Borsa İstanbul (BIST) İşlem Yapacak mı?
Yatırımcıların merakla beklediği Borsa İstanbul, resmi tatil takvimine paralel bir seyir izleyecek. BIST, arife günü olan pazartesi günü saat 12:40'a kadar açık olacak ve bu saatten sonra takas işlemleri bayram sonrasına sarkacak. Bayram süresince ise borsa tamamen kapalı kalacak.
8. Aile Sağlığı Merkezleri (Sağlık Ocakları) Hizmet Verecek mi?
Mahallelerindeki Sağlık Ocakları'na gitmek isteyen vatandaşlar için de kamu kurumu kuralları geçerli. Aile Sağlığı Merkezleri, arife gününün idari izin sayılması nedeniyle yarın hizmet vermeyecek. Rutin kontrolleriniz ve reçete işlemleriniz için bayram sonrasını beklemeniz gerekecek.