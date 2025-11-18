Yarın yağış kapıda: Meteoroloji hava durum raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Kasım 2025 Çarşamba günü için sağanak yağış uyarısı yayımladı. Yapılan değerlendirmelere göre birçok bölgede gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Yetkililer, sonbahar yağışlarının şiddetlenmesiyle birlikte vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Açıklamada, özellikle gün içinde yağışın kuvvetlenebileceği ve bazı bölgelerde kısa süreli yoğun yağmur geçişlerinin görülebileceği belirtildi. Meteoroloji, olası su baskını, ani sel ve ulaşımda aksama gibi risklere karşı uyarılarını yineledi.

Sağanak yağış beklenen iller şöyle sıralandı:

– Kırklareli

– Edirne

– Muğla

Meteoroloji, hava durumunun gün içinde güncellenebileceğini bildirerek vatandaşların resmi duyuruları takip etmesini tavsiye etti.