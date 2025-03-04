Yasa dışı bahis operasyonu: 2 milyar liralık dev vurgun ortaya çıktı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis suçlarına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin üçüncü kişiler üzerine banka hesapları açarak yasa dışı bahis gelirlerini paravan şirketler aracılığıyla akladıkları belirlendi.

Finansal analizler sonucu, suç örgütü elebaşı ve üyelerinin banka hesaplarında toplamda 2 milyar liralık işlem hacmi olduğu ortaya çıktı. Bu paraların büyük bir bölümü yurt dışındaki kripto borsalarına aktarılırken, bir kısmının taşınmaz mal alımlarında kullanıldığı tespit edildi.

13 ARAÇ, 3 VİLLA, 2 OTEL VE 7,5 MİLYON DOLARLIK HESABA EL KONULDU

Yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından İstanbul, Mersin, Aydın, Balıkesir, İzmir, Tekirdağ, Adıyaman ve Sakarya'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 65 bin TL nakit para ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 araç, 3 villa, 3 şirket, İstanbul ve Aydın'da bulunan 2 otel ile suç örgütü elebaşına ait 7 milyon 500 bin dolarlık dijital banka hesabına el konuldu.

Operasyon kapsamında yakalanan 24 şüpheli, emniyet müdürlüğüne götürülerek ifadeleri alınmaya başlandı