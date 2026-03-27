Yasa dışı besliyordu: Evinden nesli tükenmekte olan yılan çıktı

Bilecik’te KOM, Siber Suçlarla Mücadele ve jandarma ekiplerinin operasyonunda, 3 kişinin evinde nesli tehlike altındaki labirent Burma piton ele geçirildi. Yaklaşık 6 aylık yılanın hayvanat bahçesine teslim edileceği öğrenildi, 1 şüpheliye işlem yapıldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Bilecik’te nesli tükenme tehlikesi altında bulunan 1 labirent Burma piton yılanı yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasadışı hayvan ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında Bilecik’te O.K., R.Ş. ve Ş.Ö. isimli şahısların ikametlerinde adli arama yapıldı. Aramalarda 1 labirent Burma piton yılanı ele geçirildi.

Yaklaşık 6 aylık ve 1 metre uzunluğunda olduğu belirlenen yılanın Güney Asya kökenli olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından idari yaptırım uygulanırken, ele geçirilen piton yılanının Bursa Hayvanat Bahçesi’ne teslim edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bilecik piton yılan
