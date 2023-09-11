Yasa dışı geçişle mücadele sürüyor! 12 kişi sınırda yakalandı

Mehmetçiğin Hudutta yasa dışı geçişlerle mücadelesi sürüyor. Bu kapsamda Hudut kartalları Sınırlardan geçmeye çalışan 10'u terörist 12 kişiyi yakaladı.

Yasa dışı geçişle mücadele sürüyor! 12 kişi sınırda yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan hudutlarla ilgili açıklama geldi.

Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den de Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişinin yakalandığını bildirildi.

Yapılan incelemede şahıslardan 5’inin PKK/KCK/PYD-YPG, 4’ünün FETÖ, 1’inin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi

MSB'den yapılan açıklamada, hudutların güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelenin sürdüğü vurgulandı.

# yasa dışı geçiş # Milli Savunma Bakanlığı # terörist
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