Yaşadığı binanın merdiveninde ölü bulundu

Bursa'da kan donduran bir ölüm meydana geldi. 54 yaşındaki Athan Ata, evinin de olduğu binanın merdiveninde ölü bulundu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Yaşadığı binanın merdiveninde ölü bulundu
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Altınova Mahallesi 12. Akın Sokağı'nda kan donduran bir olay meydana geldi.

3 katlı bir binanın ikinci katında yaşayan 54 yaşındaki Ayhan Ata'nın komşuları, onu merdivende hareketsiz yatarken gördü.

Yaşadığı binanın merdiveninde ölü bulundu - Resim : 1

Çevredekilerin durumu yetkililere bildirmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, Ata'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Bu kişinin cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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