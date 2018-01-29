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Yaşadığı çadırda ölü bulunan kişinin cenazesi toprağa verildi

Adana'da yalnız yaşadığı çadırda ölü bulunan kişinin cenazesi yakınları tarafından toprağa verildi.

Yaşadığı çadırda ölü bulunan kişinin cenazesi toprağa verildi

Adana'da yalnız yaşadığı çadırda ölü bulunan kişinin cenazesi yakınları tarafından toprağa verildi.

Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde yalnız yaşadığı çadırda dün ölü bulunan Selahattin Altınöz'ün (62) Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemi tamamlandı.

Altınöz'ün cenazesi otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.

Hayatını kaybettiği mahalleye götürülerek helallik alınmasının ardından Altınöz'ün cenazesi merkez Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Adana'da merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki bir elektrik trafo binası yanındaki çadırda yalnız yaşayan Selahattin Altınöz'ün (62) hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmiş, yapılan incelemede Altınöz'ün hayatını kaybettiği belirlenmişti.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #adana #çadır #hayatını kaybetti #Selahattin Altınöz #yalnız
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