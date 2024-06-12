Yasak alanlarda kurban kesenlere ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, umuma açık alanlarda kesim yapanlara cezai işlem uygulanacağı duyuruldu. Yasak alanlarda kesim yapanlara ve atıklarını bırakanlara yetkili birimlerce ceza uygulanacak.

Yasak alanlarda kurban kesenlere ceza
Editör: Mert Sagit

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Kurban Bayramı için yeni tedbirler alındı. Bakanlık tedbirine göre, Kurban Bayramı süresince kurban satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğine neden olabilecek faaliyetlere karşı toplum ve çevre sağlığının olumsuz etkilenmemesi için tedbirlerini arttırdı. Yasak alanlarda kurban kesenlere ve atıklarını çevreye bırakanlara, yetkili birimlerce 4 bin 810 lira ceza uygulanacak.

ÇEVRE BAKANLIĞI DUYURDU: TOPLU KESİM YERLERİNDE UYGUNSUZ KESİME CEZA

Kurban kesim yerlerinde yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını çevreye bırakan tesislere toplu kesimler için 464 bin 585 lira, bu fiilin konutlarda gerçekleştirilmesi halinde ise 11 bin 540 lira ceza verilecek.

ATIKLAR DAYANIKLI TORBALARA KONULACAK

Kurban kesimi sonucu oluşan atıklar, sızdırmaz, dayanıklı ve yüksek yoğunluklu siyah polietilen torbalara, torba hacminin üçte ikisini geçmeyecek şekilde konulacak. Torbalar, ağzı iyice kapatılıp bağlanarak, Kurban Bayramı süresince düzenli hizmet verecek belediye temizlik ekiplerine teslim edilecek. Ayrıca, hayvan pazarında, geçici kurban satış ve kesim yerlerinde, bayram sonuna kadar 24 saat esasıyla hizmet verecek Bakanlıklararası Kurban Hizmetleri Kurulu, Kurban Hizmetleri Komisyonu üyesi kurumlar ile kolluk kuvvetlerince denetlenecek.

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# Kurban Bayramı
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