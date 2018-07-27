banner982
Yaşar Güler 1'inci Ordu Komutanlığı'nı ziyarete gitti
Yaşar Güler 1'inci Ordu Komutanlığı'nı ziyarete gitti
Bakan Selçuk'tan öldürülen öğretmen için taziye mesajı
Bakan Selçuk'tan öldürülen öğretmen için taziye mesajı
Putin, İran'ı konuşmak üzere Trump'ı davet etti
Putin, İran'ı konuşmak üzere Trump'ı davet etti
Suriyeliler için dönüş planı
Suriyeliler için dönüş planı

Yaşar Güler 1'inci Ordu Komutanlığı'nı ziyarete gitti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İstanbul'da birliklerde denetleme ve incelemelerde bulundu

Yaşar Güler 1'inci Ordu Komutanlığı'nı ziyarete gitti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İstanbul'da 1'inci Ordu'yu ziyaret etti. Güler'e Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar da eşlik etti.

Yeni görevlerine başlayan Orgeneral Güler ve Orgeneral Dündar, ordu komutanlıklarını ziyaret ediyor. Bu kapsamda komutanlar, Çarşamba günü, Erzincan'daki 3'üncü ve Malatya'daki 2'nci Ordu Komutanlığı karargahına gitti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar, bugün de İstanbul'da 1'inci Ordu Komutanlığını ziyaret etti. Komutanlar, bağlı birliklerde inceleme ve denetmelerde bulundu. 

Etiketler; #Yaşar Güler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.