Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İstanbul'da birliklerde denetleme ve incelemelerde bulundu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İstanbul'da 1'inci Ordu'yu ziyaret etti. Güler'e Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar da eşlik etti.



Yeni görevlerine başlayan Orgeneral Güler ve Orgeneral Dündar, ordu komutanlıklarını ziyaret ediyor. Bu kapsamda komutanlar, Çarşamba günü, Erzincan'daki 3'üncü ve Malatya'daki 2'nci Ordu Komutanlığı karargahına gitti.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar, bugün de İstanbul'da 1'inci Ordu Komutanlığını ziyaret etti. Komutanlar, bağlı birliklerde inceleme ve denetmelerde bulundu.



