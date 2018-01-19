Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bir kişi derede ölü bulundu.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bir kişi derede ölü bulundu.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Şengil köyünde çocuklarıyla birlikte yaşayan Hamit Karagül (73), dün geceki şiddetli yağış sırasında "Komşuya gideceğim" diyerek evden ayrıldı.



Karagül ailesi üyeleri, geç saat olmasına rağmen eve gelmemesi üzerine babalarını aramaya başladı.



Aile ve köylülerin aramaları sonuç vermeyince, durum jandarma ekiplerine bildirildi. Yaşlı adam, bir günlük aramanın ardından köyün yakınındaki derede ölü olarak bulundu.



İnceleme yapan cumhuriyet savcısı, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Hamit Karagül'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gerger Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.