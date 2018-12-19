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Yaşlı adamı ikna edemeyen polis, "üşümesin" diye sobasını yaktı

Kırıkkale'de bir polis memuru, evinin etrafını su basan 70 yaşındaki kişiyi evden çıkması konusunda ikna edemeyince "üşümesin" diye sobasını yaktı.

Yaşlı adamı ikna edemeyen polis, "üşümesin" diye sobasını yaktı

Kırıkkale-Kayseri kara yolu Bağdat Köprüsü'nde Konya Kulu yolunun yan dönüş çalışması yapıldığı sırada kanalizasyon hattındaki çökme nedeniyle çevredeki bazı evlerin önünde sel meydana geldi. 

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, müstakil evinde yalnız yaşayan ve oluşan sudan dolayı mahsur kalan yaşlı adama yardım etmek istedi. Ancak yaşlı adam evden çıkmak için ikna olmayınca polis memuru "üşümesin" diye sobasını yaktı.

Yaşlı adamla ilgilenen polis ekipleri, daha sonra evden ayrıldı.

Kırıkkale-Kayseri kara yolu Bağdat Köprüsü mevkisinde dün kanalizasyon hattı çökmüş, kara yolunda 5 metre derinliğinde 3 metre çapında göçük meydana gelmişti. Çökmenin ardından Kırıkkale-Kayseri kara yolu trafiğe kapatılarak, trafik her iki yönde de alternatif yollardan sağlanmaya başlamıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #kırıkkale
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