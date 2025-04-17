Yaşlı kadına kabusu yaşattılar: Evini basıp bilezik ve parasını gasp ettiler

Samsun’un Bafra ilçesi Gazibeyli Mahallesi’nde, 14 Nisan akşamı yaşanan olayda, yalnız yaşayan 77 yaşındaki Servet S., dehşeti evinde yaşadı. İddialara göre, camını kırarak evine giren iki kişi tarafından saldırıya uğrayan kadın, darbedildikten sonra ziynet eşyaları ve nakit parasını kaybetti.

Şüpheliler, kadının 4 bileziği ile birlikte evde bulunan 52 bin lirayı alarak olay yerinden kaçtı. Kadının durumu, komşularının ihbarı üzerine ortaya çıktı.

Olayın ardından adrese çağrılan sağlık ekipleri, darp sonucu yaralanan yaşlı kadını Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Servet S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Bölgedeki güvenlik kameraları ve istihbarat çalışmalarıyla harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın şüphelilerini kısa sürede tespit etti. Gasp olayını gerçekleştiren kişilerin B.S. (43) ve kız arkadaşı S.Ç. olduğu belirlendi.

Şok edici ayrıntı ise zanlılardan B.S.’nin mağdur kadının akrabası olduğunun ortaya çıkması oldu.

Yakalanan şüphelilerle ilgili yapılan aramalarda, gasp edilen 4 bilezik, zanlıların sakladığı bir yerde ele geçirildi. Ancak 52 bin liranın tamamının harcandığı öğrenildi.