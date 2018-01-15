Çal ilçesinde yalnız yaşayan Ümmü Coşdan'ın (75), oğlunun arkadaşı olduğunu söyleyerek su içme bahanesiyle evine giren bir kişi tarafından öldüresiye dövülüp, boynundaki altının gaspıyla ilgili, kadının torunu Mustafa T. (25) ile arkadaşı Durmuş M. (28), gözaltına alındı. Olayla ilgili 1 kişinin arandığı belirtildi.

Deniz'nin Çal ilçesinde yalnız yaşayan Ümmü Coşdan'ın (75), oğlunun arkadaşı olduğunu söyleyerek su içme bahanesiyle evine giren bir kişi tarafından öldüresiye dövülüp, boynundaki altının gaspıyla ilgili, kadının torunu Mustafa T. (25) ile arkadaşı Durmuş M. (28), gözaltına alındı. Olayla ilgili 1 kişinin arandığı belirtildi.



Olay, geçen çarşamba günü saat 10.00 sıralarında, Akkent Mahallesi'nde meydana geldi. Bereli bir kişi, yalnız yaşayan 5 çocuk ve 17 torun sahibi Ümmü Coşdan'ın evine giderek, oğullarının arkadaşı olduğunu söyledikten sonra 1 bardak su istedi. Su getirmek için mutfağa gittiği sırada Coşdan'ın arkasından eve giren erkek saldırgan, yaşlı kadının yüzüne biber gazı sıktı, ağzını kapatarak yere yatırdı. Bu sırada saldırgan, Ümmü Coşdan'ın yüzüne defalarca yumruk atıp, boynundaki zincire takılı 1 Reşat altınını da kopartarak aldı. Para da isteyen saldırgan, yanında getirdiği koli bandıyla kadının ellerini bağladı. Saldırgan ardından kadının ağzını da aynı bantla bağlamaya çalışırken, Ümmü Coşdan, gaspçının bir parmağını ısırarak yaraladı. Gaspçı, Coşdan'ı tekrar dövüp, evin arka penceresinden atlayarak kaçtı. Aldığı darbeler sonucu yüzünde ağır yaralar oluşan Ümmü Coşdan, yakınları tarafından bulundu. Coşdan, götürüldüğü hastanede dudaklarına 15 dikiş atıldıktan sonra taburcu edildi.



TORUNU GÖZALTINA ALINDI

Geniş çaplı soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Akkent Mahallesi'ndeki şüpheli kişiler başta olmak üzere aile yakınlarını incelemeye aldı. Mahalledeki güvenlik kamera kayıtları incelendi. Yapılan soruşturma kapsamında, feci şekilde dövülen Ümmü Coşdan'ın torunu Mustafa T. ile arkadaşı Durmuş M., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Coşdan'ın torunu Mustafa T.'nin azmettirici olduğu, arkadaşının ise gaspçıyı ayarladığı ileri sürüldü.



Jandarma gaspçıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürürken, bugün savcılığa sevk edilen torun Mustafa T. ile arkadaşı Durmuş M., ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.