Muğla'nın Yatağan ilçesinde geleneksel yöntemlerle zeytinyağı üretiliyor. Ayaklarla ezilerek elde edilen yağ yurdun dört bir yanından talep ediliyor.

Bu zeytinyağı ayaklarla ezilerek elde ediliyor.



Yer Muğla'nın Yatağan ilçesi. Fabrikasyon zeytinyağının aksine eski yöntemlerle saf zeytinyağı üretiliyor.



Teknolojinin gelişmesi damak zevkini değiştirsede eski tatlara olan özlem giderek artmakta. Bunu bilen Turgutlar Mahallesi, taşını katır ve büyükbaşlarla döndürdükleri çarklarda zeytinyağı üretiyor.



Fabrikada sıkılan zeytinyağından daha sağlıklı ve lezzetli olan zeytinyağı yurdun dört bir yanından talep görüyor.



Bu sistemle günde 100 kilogram zeytinden 20 litre yağ elde ediliyor.





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