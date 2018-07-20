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Yatağan Termik Santrali'ndeki göçükte 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Yatağan Termik Santrali'nde kazanları besleyen kömür bant sisteminin çökmesi sonucu içeride kalan 2 işçinin cenazesi bulundu.

Yatağan Termik Santrali'ndeki göçükte 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Yatağan Termik Santrali'nde kazanları besleyen kömür bant sisteminin çökmesi sonucu içeride kalan ikinci işçinin de cesedi bulundu.Yatağan Termik Enerji Üretim AŞ Basın Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Yurtseven, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün sabah kömür bant sisteminin çökmesi nedeniyle mahsur kalan ikinci işçinin de cesedine ulaştıklarını ifade etti.

Yurtseven, 24 saat süren çalışmalar neticesinde işçi Sezgin Kılıç'ın cesedinin arama kurtarma ekiplerince çıkarılarak, ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi morguna götürüldüğünü kaydetti. 
Olay yerinde bekleyen yakınları Kılıç'ın cesedinin bulunduğu haberi üzerine sinir krizleri geçirdi. 

Cenazelerin arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Denizli ve Antalya'dan gönderilen iki arama kurtarma köpeğinin tepki verdiği yerde bulunduğu öğrenildi.

Sabah saatlerinde de Seray Şimşek'in cenazesi bulunmuştu.

Sputnik

Etiketler; #yatağan #termik santral #enkaz #göçük
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