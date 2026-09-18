Yatak odasında ölü bulunmuştu! 86 yaşındaki adamın ölümünde dikkat çeken detay

Edirne'nin Keşan ilçesinde evinde yatağının yanında ölü bulunan 86 yaşındaki M.E.K.'nin eşi M.K., yapılan otopside vücudunda darp izlerine rastlanması üzerine gözaltına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yatak odasında ölü bulunmuştu! 86 yaşındaki adamın ölümünde dikkat çeken detay
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Olay 21 Ağustos günü saat 18.45 sıralarında Keşan ilçesi Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde bir evde yaşandı. 86 yaşındaki M.E.K., yatak odasında yatağının hemen yanında hareketsiz halde bulundu. Durumun ilk anda şüpheli bir ölüm olarak değerlendirilmesiyle birlikte olayla ilgili soruşturma açıldı.

Soruşturmanın seyrini değiştiren gelişme, maktulün eşi M.K.'nin ifadelerindeki çelişkiler ve otopsi raporundan geldi. Otopside M.E.K.'nin vücudunda darp izlerine rastlanması üzerine dosya, Cinayet Büro Amirliği'ne devredildi. Soruşturma bundan sonra "eşe karşı kasten öldürme" suçlaması kapsamında yürütülmeye başlandı.

TELEFONUNU KAPATIP KÖYE KAÇTI

Bu aşamadan itibaren M.K. teknik takip ve fiziki izlemeye alındı. 16 Eylül günü saat 12.25'te şüphelinin telefonunun aniden kapanması ekipleri harekete geçirdi. Cinayet Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonuç verdi; M.K., İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu köyünde yakalanarak gözaltına alındı.

"BEN ÖLDÜRMEDİM"

Gözaltına alınan M.K., bugün sağlık kontrolü için Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastane girişinde gazetecilerin karşısına çıkan zanlı, "Ben öldürmedim" ifadesini kullandı. Hastanedeki muayenenin ardından M.K., Keşan Adliyesi'ne sevk edilmek üzere yola çıkarıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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