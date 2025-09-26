Yatırımcılar dikkat! TOKİ 29 ilde yüzlerce arsayı satışa çıkarıyor
Toplu Konut İdaresi (TOKİ), 29 farklı ilde toplam 449 arsayı satışa çıkarıyor. 1-2 Ekim 2025 tarihlerinde yapılacak müzayede, İstanbul, Ankara ve Mersin’de düzenlenecek. Katılımcılar ister salonda ister internet üzerinden teklif vererek arsaları satın alabilecek.
TOKİ, 29 ilde toplam 449 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. Müzayede 1-2 Ekim tarihlerinde yapılacak.
Katılım sağlamak isteyenler, TOKİ’nin belirlediği belgeleri eksiksiz tamamlamak ve teminat bedelini yatırmak zorunda olacak.
SATIŞLARIN YAPILACAĞI İLLER
haberturk.com'a göre, 1 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 10.30’da satış yapılacak iller:
Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kars, Konya, Malatya, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Van.
2 Ekim 2025 Perşembe günü saat 10.30’da satış yapılacak il:
Mersin.
MÜZAYEDE NEREDE YAPILACAK?
İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu (Küçükçekmece / İstanbul)
İlbank Sosyal Tesisleri (Macunköy, Yenimahalle / Ankara)
Mersin Hiltonsa Otel (2 Ekim 2025 tarihinde Mersin satışları için geçerli)
KATILIM TEMİNATI NE KADAR?
Muhammen bedeline göre yatırılması gereken teminat tutarları şöyle:
100.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 5.000 TL
100.001 TL - 200.000 TL arasındaki gayrimenkuller için 10.000 TL
200.001 TL - 500.000 TL arasındaki gayrimenkuller için 50.000 TL
500.001 TL - 2.000.000 TL arasındaki gayrimenkuller için 100.000 TL
2.000.001 TL - 4.000.000 TL arasındaki gayrimenkuller için 500.000 TL
4.000.001 TL - 10.000.000 TL arasındaki gayrimenkuller için 1.000.000 TL
10.000.001 TL - 40.000.000 TL arasındaki gayrimenkuller için 2.000.000 TL
40.000.001 TL - 90.000.000 TL arasındaki gayrimenkuller için 5.000.000 TL
90.000.001 TL ve üzeri gayrimenkuller için 20.000.000 TL
ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?
Alıcılar yüzde 25 peşinat ödeyerek 24 ay vade ile arsaları satın alabilecek. Peşin ödemelerde ise yüzde 20 indirim uygulanacak.
İNTERNETTEN KATILACAKLAR İÇİN ŞARTLAR
Çevrim içi teklif vermek isteyenlerin başvuru belgelerini eksiksiz hazırlaması gerekiyor:
Şartname mavi kalemle, el yazısı ile doldurulmalı.
Her sayfada isim-soyisim yazılmalı, imza atılmalı ve imza altında “Okudum, anladım” ibaresi bulunmalı.
Şirket olarak katılacakların yetkili imza bilgileri eksiksiz doldurulmalı.
Belgeler okunaklı, tek dosya halinde (en fazla 10 MB) taranıp gönderilmeli.
Adres bilgileri eksiksiz yazılmalı.
Başvuru sırasında yapılan ödeme için dekont mutlaka eklenmeli.