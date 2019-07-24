Kemer'in ünlü Çıralı Sahili'nde yavru caretta carettaların denizle buluşma anı izleyenleri mest etti. 45 günlük bekleyişin ardından olgunlaşan yavru caretta carettalar turistlerin yardımlarıyla gerçek yuvalarına geri döndü.

Antalya'nın Kemer ilçesindeki ünlü Çıralı Sahili'nde güzel anlar yaşandı. Yuvalarından çıkan yavru caretta carettalar turistlerin ilgi odağı oldu.



Deniz kaplumbağası olarak bilinen caretta carettalar, yumurtlama döneminde doğdukları kumsala geri dönerek kumların içine 45 ile 50 civarı yumurta bırakırlar. Yumurtadan çıkan caretta carettalar 45 günlük bekleyişin ardından olgunlaşır ve kumlardan çıkarak gerçek dünyaya ilk adımlarını atarlar.



Onlarca kişi yavru caretta carettaların denizle buluşmasına tanıklık etti.



Vatandaşlar hepbirlikte yavruların yuvalarından çıkmasını sağladı.



Yavruların denize ulaşma çabaları yerli ve turistler tarafından ilgiyle izlendi.



Denizle buluşan minikler gerçek yuvarlarına ulaştı.





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