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Yavru köpekler boğulmak üzereyken kurtarıldı

Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, boğulmak üzere olan 7 yavru köpeği kurtardı.

Yavru köpekler boğulmak üzereyken kurtarıldı

Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mahallesi sakinleri, dere yatağına terk edilen ve boğulma tehlikesi yaşayan yavru köpekleri fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Akköprü deresine atılan yavru köpekleri kurtarmak için çalışma başlattı.

Halatla dereye inen itfaiye eri, mahsur kalan köpekleri akıntıya kapılmadan bulundukları yerden kurtardı.

Yavru köpekler, Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi'nde koruma altına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #yavru köpek #van
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