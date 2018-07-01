İzmir’de yaşanan yoğun yağış sonrası bir çukurda mahsur kalan yavru köpekler, Mehmetçik tarafından kurtarıldı. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle ortaya gülümseten görüntüler çıktı.

Teker teker, kurtardılar..



Annelerine teslim etmekle kalmayıp bir de yuva yaptılar..



Görüntüler İzmir'den... Şidetli yağış yavru köpeklerin az daha boğulmasına neden oluyordu.



Yağmur sularıyla birlikte çukurda boğulma tehlikesi yaşayan yavru köpeklerin imdat çığlıklarına kahraman askerimiz yetişti.



Anne köpeğin yavrularına yardım edememesi sonrası durumu fark eden askerler olaya müdahale ederek yavru köpekleri çukurdan kurtardı.



Ölümden kurtarılan yavru köpekler annelerine teslim edilerek askerler tarafından yapılan kulübeye konuldu.





ulusal.com.tr