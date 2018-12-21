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Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde trafik kazası

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde meydana gelen kaza nedeniyle Anadolu Yakası'ndan Avrupa'ya geçişte bir şerit trafiğe kapandı.  

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde trafik kazası

Alınan bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş güzergahında trafik kazası meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle Avrupa Yakası'na geçiş güzergahında bir şeridin trafiğe kapatıldığı köprüde, ulaşım aksıyor.  


Kaynak: AA
Etiketler; #yavuz sultan selim köprüsü
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