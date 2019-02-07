banner1002
Ekomist Yasin Alıcı yazdı
Ekomist Yasin Alıcı yazdı
Öncü Gençlik: Yerel seçimlere hazırız
Öncü Gençlik: Yerel seçimlere hazırız
İşte yeni kredi detayları
İşte yeni kredi detayları
Takım bir alt lige düşürüldü
Takım bir alt lige düşürüldü

Yaya geçidinde halk oyunu

"Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganı altında farkındalık yaratan, Tokatlı gençler yaya geçidinde gösteri yaptı. Türkülere destan olan şehirde öğrenciler, yayalara yeşil ışık yanınca yola çıkıp halk oyunu oynadı.

Yaya geçidinde halk oyunu

Davul ve zurna eşliğinde halay çektiler, yayalara farkındalık projesine destek verdiler.

Türküleri ve doğal güzellikleriyle tanıdığımız Tokat'ta gençler, "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" kampanyası kapsamında bir araya geldi.

Tokat Gönüllüler Grubu Halk Oyunları Ekibi'nden 15 öğrenci, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla halk oyunu oynadı.

Gençler oyunlarını 15 dakika boyunca tekrarladı.

Halk oyunları ekibinin lideri Fatma Esin Tuna ise yaptıkları etkinlikle farkındalık oluşturmak istediklerini ifade etti.


ulusal.com.tr

Etiketler; #tokat
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.