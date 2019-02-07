"Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganı altında farkındalık yaratan, Tokatlı gençler yaya geçidinde gösteri yaptı. Türkülere destan olan şehirde öğrenciler, yayalara yeşil ışık yanınca yola çıkıp halk oyunu oynadı.

Davul ve zurna eşliğinde halay çektiler, yayalara farkındalık projesine destek verdiler.



Türküleri ve doğal güzellikleriyle tanıdığımız Tokat'ta gençler, "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" kampanyası kapsamında bir araya geldi.



Tokat Gönüllüler Grubu Halk Oyunları Ekibi'nden 15 öğrenci, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla halk oyunu oynadı.



Gençler oyunlarını 15 dakika boyunca tekrarladı.



Halk oyunları ekibinin lideri Fatma Esin Tuna ise yaptıkları etkinlikle farkındalık oluşturmak istediklerini ifade etti.





ulusal.com.tr