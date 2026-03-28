Yaya geçidinde minibüsün çarptığı 65 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Yaya geçidinde karşıya geçmeye çalışan 65 yaşındaki Neşe Kasımoğlu’na minibüs çarptı. Hastaneye kaldırılan Kasımoğlu yaşamını yitirirken, sürücü “kasten öldürme” suçundan tutuklandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yaya geçidinde minibüsün çarptığı 65 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Maltepe’de yaya geçidinde meydana gelen kazada 65 yaşındaki Neşe Kasımoğlu hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Altayçeşme Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.Y. (30) idaresindeki 34 M 2335 plakalı minibüs, Kadıköy istikametine seyir halindeyken yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Neşe Kasımoğlu’na çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Kasımoğlu, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazanın ardından minibüs sürücüsü M.Y. gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen sürücü, “kasten öldürme” suçundan tutuklandı.

