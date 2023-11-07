Yaya Yolları ve Kaldırımların Tasarımı Yenileniyor

Dış mekanda yayaların yürüyerek hareket edeceği alanlar olan cadde ve sokaklar ile millet bahçeleri, parklar ve rekreasyon alanlarındaki yürüyüş yollarının projelendirme ve yapımına ilişkin kurallar belirlendi. Yönetmelik,

Yaya Yolları ve Kaldırımların Tasarımı Yenileniyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yaya yolları, kaldırımlar ve yürüyüş yollarının tasarım kalitesinin artırılmasına yönelik yürüttüğü mevzuat çalışmasını tamamladı.

Bu kapsamda hazırlanan "Yaya Yolları ve Kaldırımların Tasarım Kuralları Hakkında Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Artan şehir trafiği içinde güvenli ve konforlu yaya hareketinin sağlanması ve obezite kaynaklı sağlık sorunlarını önlemeye yönelik hareketli bir yaşamın teşvikine uygun mekanların tesis edilmesine yönelik hazırlanan yönetmelikle dış mekanda yayaların yürüyerek hareket edeceği alanlar olan cadde ve sokaklar ile millet bahçeleri, parklar ve rekreasyon alanlarındaki yürüyüş yollarının projelendirme ve yapımına ilişkin kurallar belirlendi.

Düzenleme sayesinde kaldırım ve yaya yolları tesis edilmeden önce İdare tarafından projeleri hazırlanacak, böylelikle hatalı uygulamaların önüne geçilecek, uygulama kalitesi arttırılacak.

Kuralların hayata geçirilmesi ile birlikte yaya hareket alanları daha erişilebilir hale gelecek, kaldırım ve yaya yollarındaki engel ve maniaların önüne geçilerek yayanın güvenli ve kesintisiz yürüyüşü sağlanacak.

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