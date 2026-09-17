Yayalara kırmızı yanarken karşıya geçmeye çalıştı! İlk aracın çarptığı 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Fatih Aksaray'da yayalar için kırmızı yanan ışıkta karşıya geçmeye çalışan 20 yaşındaki Türkmenistan uyruklu genç, önce bir araca çarpıldı, ardından yere düşerek ikinci bir aracın altında kaldı. Genç olay yerinde hayatını kaybederken, iki sürücü de gözaltına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayalara kırmızı yanarken karşıya geçmeye çalıştı! İlk aracın çarptığı 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti
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İstanbul'un Fatih ilçesinde trafik kazası hayatını kaybetti. Kazada, yayalara kırmızı yanan ışığı dikkate almadan karşıya geçmeye çalıştığı öne sürülen Türkmenistan uyruklu bir genç, art arda iki aracın çarpmasıyla can verdi. Kazanın ardından iki sürücü de ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 13.30 sıralarında Fatih Aksaray'daki Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre 20 yaşındaki Gahryman Shakirov, yayalar için kırmızı yanan ışığa rağmen yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada H.B. yönetimindeki araç genç yayaya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen Shakirov, ardından B.O. idaresindeki aracın altında kaldı. Yaşanan kaza sonrası çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

GENÇ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gahryman Shakirov'un hayatını kaybettiği belirlendi. Genç yayanın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İKİ SÜRÜCÜ DE GÖZALTINA ALINDI

Kazaya karışan H.B. ve B.O. idaresindeki araçların sürücüleri, ifadelerinin alınması amacıyla polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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