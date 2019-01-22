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Yayaların kaldırım işkencesi

Trafik İstanbul'da büyük bir sorun. Özellikle kaldırımlara park eden araçlar vatandaşı çileden çıkarıyor. Çünkü o alanların yayalara ayrılmış olması gerekiyor. Hele de engelli ve çocuk arabalı bireyleri düşünürsek durum daha da vahim bir hal alıyor. Bugün uzmanıyla konuştuk, neler yapabiliriz ele aldık.

Yayaların kaldırım işkencesi
İstanbul'da kaldırımlar araçların mı vatandaşların mı belli değil. Zira bu görüntüleri İstnabul'ın birçok mahallesinde ve sokağında görmek mümkün.

Bu görüntülere vatandaşlar yabancı değil. Her köşe başında malesef karşılaşıyoruz. Bazı sürücülerin araçlarını olur olmaz yere park etmesi vatandaşı isyan ettiriyor.

15 milyon nufüsa sahip İstanbul artık kendi yükünü taşıyamıyor. 

İstanbul kalabalık ve büyük şehir trafik sorunuysa daha da büyük. Park yeri bulamadığını iddia eden sürücüler kuralları ve vatandaşları hiçe sayarak birçok yere park ediyor.

Kurallara uyulmuyor. Kural ihlallerinini ceası olmasına rağmen... 

Engelli vatandaşlarımız da aynı durumdan şikayetçi. Sürücü eğitmeni Çiğdem Turgut, uyarılarda bulundu. 



ulusal.com.tr
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