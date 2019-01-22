İstanbul'da kaldırımlar araçların mı vatandaşların mı belli değil. Zira bu görüntüleri İstnabul'ın birçok mahallesinde ve sokağında görmek mümkün.
Bu görüntülere vatandaşlar yabancı değil. Her köşe başında malesef karşılaşıyoruz. Bazı sürücülerin araçlarını olur olmaz yere park etmesi vatandaşı isyan ettiriyor.
15 milyon nufüsa sahip İstanbul artık kendi yükünü taşıyamıyor.
İstanbul kalabalık ve büyük şehir trafik sorunuysa daha da büyük. Park yeri bulamadığını iddia eden sürücüler kuralları ve vatandaşları hiçe sayarak birçok yere park ediyor.
Kurallara uyulmuyor. Kural ihlallerinini ceası olmasına rağmen...
Engelli vatandaşlarımız da aynı durumdan şikayetçi. Sürücü eğitmeni Çiğdem Turgut, uyarılarda bulundu.
ulusal.com.tr
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