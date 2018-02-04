CHP Kurultayı'nda kumanya zehirlenmesi
CHP Kurultayı'nda kumanya zehirlenmesi
TSK: 2 asker şehit oldu
TSK: 2 asker şehit oldu
Haramidere metrobüs durağında kaza
Haramidere metrobüs durağında kaza
TSK'dan Afrin açıklaması
TSK'dan Afrin açıklaması

Yayla yolunda donma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı

Trabzon'daki Kovuktaşı Yaylası yolunda donma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı.

Yayla yolunda donma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı

Trabzon'daki Kovuktaşı Yaylası yolunda donma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı.

Sürmene ilçesinde yaşayan Yusuf Abanoz, dün gece saatlerinde Çaykara ilçesine bağlı Kovuktaşı Yaylası'ndaki evine gitmek için taksi ile ilçenin Uzuntarla Mahallesi'ne geldi.

Burada taksiden inen Abanoz, yaya olarak yaylaya hareket etti. Yaklaşık 10 kilometre yürüyen Abanoz, kar ve soğuk dolayısıyla yola devam edemeyince, geceyi bölgedeki bir barakada geçirdi.

Abanoz'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Kar dolayısıyla ulaşıma kapanan yayla yolu, Çaykara Belediyesi ekiplerince iş makineleri yardımıyla açıldı.

AFAD ve jandarma ekipleri, yaklaşık 15 saat süren çalışmanın ardından Abanoz'u yaylaya yaklaşık 1 kilometre mesafede buldu. Donma tehlikesi geçiren Abanoz, AFAD ekibi tarafından araçla mahalleye ulaştırıldı.

Ambulansla ilçedeki hastaneye sevk edilen Abanoz'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Yusuf Abanoz kurtarıldı #Yayla yolunda donma tehlikesi #trabzon
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.