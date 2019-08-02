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Yaylada kitap okuma projesi

Antalya'nın Manavgat Belediyesi desteğiyle 8 yıl önce bir proje başlatıldı. Toros Dağları'ndaki yaylalarda yaşayan vatandaşlara okuma alışkanlığı kazandırmak için Yaylada Kitap Okuma Projesi başlattı.

Yaylada kitap okuma projesi
Yayla sakinleri cami hoparlöründen yapılan anonsla kitaplarına kavuşuyorlar.

Toros Dağları'nın eteklerindeki yaylaların çoğunda elektrik olmaması nedeniyle vatandaşlar televizyon izleyemiyor, bilgisayar ve internet kullanamıyor.

Yayla sakinleri bu boşluğu doldurmak için Manavgat Belediyesinin desteğiyle kitaba yönlendiriliyor.

Yaylada Kitap Okuma Projesi (YAYKOP) kapsamında Manavgat Kütüphanesi ekipleri  vatandaşlara  yaylalara kitap, gazete ve dergi götürüyor.

Yörük çadırlarında  tüten çıraları söndürmemek için uğraştıklarını söyleyen Hidayet Oktay, kitapla gençleri ve çocukları aydınlatmaya çalıştıklarını da sözlerine ekledi.


ulusal.com.tr
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