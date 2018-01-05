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Yaylada mahsur kalan aileyi jandarma kurtardı

Düzce'de, gezi için gittikleri Çiçekli Yaylası'nda mahsur kalan 2'si çocuk 6 kişilik aile jandarma tarafından kurtarıldı

Yaylada mahsur kalan aileyi jandarma kurtardı

Düzce'de, gezi için gittikleri Çiçekli Yaylası'nda mahsur kalan 2'si çocuk 6 kişilik aile jandarma tarafından kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, A.E, gezi için ailesiyle Beyköy beldesine bağlı Çiçekli Yaylası'na gitti. Ailenin aracı dönüşte yolun karlı olması nedeniyle yoldan çıkarak çamura sapladı.

Yaklaşık 3 saat boyunca bulundukları yerden çıkmaya çalışan aile başarılı olamayınca, durumu telefonla Düzce İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Arazi araçları ile bölgeye hareket eden ekipler, 2 saat süren zorlu yolculuk sonrası aileye ulaştı. Ekipler, 2'si çocuk 6 kişiyi araçlara alarak, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürdü.

Soğuktan etkilenen aile fertlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #kurtarma #jandarma #düzce
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