Hatay'ın Yayladağı ilçesinde çilek hasadı yapıldı. İlk etapta hasat edilen yaklaşık 30 ton çilek Rusya'ya ihraç edilecek

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde üretilen, raf ömrü, boyutu ve aromasıyla talep gören çilek, Rusya'ya ihraç için hasat edildi.



İlk etapta hasat edilen yaklaşık 30 ton çilek Rusya'ya ihraç edilmek üzere özenle sandıklara yerleştirildi.



Ürünler Rusya'ya gönderilmek üzere soğuk hava deposuna taşındı.



Bu sezon toplamda 4 bin ton ürün elde edilmesi beklenen Yayladağı çileğinde, Rusya'dan sonra Romanya'ya da ürün gönderileceği bildirildi.



Hasada Hatay Valisi Rahmi Doğan, Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce de katıldı.



ulusal.com.tr

