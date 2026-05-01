Yayladağı çileğinde hasat dönemi: Tarladaki fiyat çiftçiyi kurtarmıyor

Çilek tarlasında mesai başladı. Üreticiler, alın terlerinin karşılığını bu sezon almak istiyor. Toplanan ürünler pazara gönderiliyor. Hatay’ın Yayladağ çileği kendine has kokusu ve tadıyla tüketicilerin ilk tercihi oluyor.

Kalitesine göre tarlada 60-75 lira arasında alıcı buluyor. Ancak bu fiyat üreticiyi kurtarmıyor. En az 90 lira olması talep ediliyor.



Üretim aşamasında artan girdi maliyetlerinden yakınıyorlar. İşçilik, gübre, mazot ve diğer giderler aldı başını gidiyor.



Destek bekleyen çiftçi, tarım girdilerinin aşağı çekilmesini istiyor.