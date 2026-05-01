Yayladağı çileğinde hasat dönemi: Tarladaki fiyat çiftçiyi kurtarmıyor

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde çilek hasadı başladı. Kalitesi ve eşsiz aromasıyla dikkat çeken Yayladağı çileği tarla 60-75 lira arasında alıcı buluyor. Üreticiler, artan maliyetler nedeniyle fiyatların en az 90 lira seviyesinde olmasını istiyor.

Hüseyin Güler
Yayladağı çileğinde hasat dönemi: Tarladaki fiyat çiftçiyi kurtarmıyor
Çilek tarlasında mesai başladı. Üreticiler, alın terlerinin karşılığını bu sezon almak istiyor. Toplanan ürünler pazara gönderiliyor. Hatay’ın Yayladağ çileği kendine has kokusu ve tadıyla tüketicilerin ilk tercihi oluyor.

Kalitesine göre tarlada 60-75 lira arasında alıcı buluyor. Ancak bu fiyat üreticiyi kurtarmıyor. En az 90 lira olması talep ediliyor.

Üretim aşamasında artan girdi maliyetlerinden yakınıyorlar. İşçilik, gübre, mazot ve diğer giderler aldı başını gidiyor.

Destek bekleyen çiftçi, tarım girdilerinin aşağı çekilmesini istiyor.

Sokakta uyuyan yaşlı adamı tekmeleyip videoya çektiler: 2 şüpheli gözaltındaSokakta uyuyan yaşlı adamı tekmeleyip videoya çektiler: 2 şüpheli gözaltındaGündem
Çok Okunanlar
Bugün BİM'de neler var? Bugün BİM'de neler var?
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? Hangi banka ne kadar kazandırıyor?
İşte gıdada hile yapan peynir markaları... İşte gıdada hile yapan peynir markaları...
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 2 Mayıs elektrik kesintileri Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 2 Mayıs elektrik kesintileri
Gazete manşetleri 1 Mayıs Cuma Gazete manşetleri 1 Mayıs Cuma